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Маршан присоединился к компании из Кросби, Малкина и Кейна по достижению в плей-офф НХЛ

Маршан присоединился к компании из Кросби, Малкина и Кейна по достижению в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости продолжается третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30    

В составе «Флориды» результативной передачей отметился Брэд Маршан, который набрал 25-е очко за карьеру в тех матчах, которые могли привести к окончанию серию. Канадский форвард стал всего четвёртым действующим игроком в НХЛ, кто смог добраться до этой отметки.

На первом месте находится капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (39 очков), второе место занимает его одноклубник Евгений Малкин (38), топ-3 замыкает форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (29). Следом располагается Маршан (25).

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