Маршан присоединился к компании из Кросби, Малкина и Кейна по достижению в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости продолжается третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Флориды» результативной передачей отметился Брэд Маршан, который набрал 25-е очко за карьеру в тех матчах, которые могли привести к окончанию серию. Канадский форвард стал всего четвёртым действующим игроком в НХЛ, кто смог добраться до этой отметки.

На первом месте находится капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (39 очков), второе место занимает его одноклубник Евгений Малкин (38), топ-3 замыкает форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (29). Следом располагается Маршан (25).