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Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз, результат матча 29 мая 2025, счет 3:5, 1/2 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Флорида» обыграла «Каролину», вернувшись со счёта 0:2, и вышла в финал Кубка Стэнли
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В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

В составе «Пантерз» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 20 из 23 бросков в створ своих ворот (86,96%). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил результативный пас.

Заброшенными шайбами за «Пантерз» отметились Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт в пустые ворота. В составе «Каролины» отличились Себастьян Ахо (дубль) и Сет Джарвис.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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