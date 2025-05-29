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«Флорида» обыграла «Каролину», вернувшись со счёта 0:2, и вышла в финал Кубка Стэнли

В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

В составе «Пантерз» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 20 из 23 бросков в створ своих ворот (86,96%). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил результативный пас.

Заброшенными шайбами за «Пантерз» отметились Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт в пустые ворота. В составе «Каролины» отличились Себастьян Ахо (дубль) и Сет Джарвис.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».

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