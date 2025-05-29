В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

Благодаря сегодняшней победе «Флорида» третий год подряд пробилась в финал Кубка Стэнли. В 2023 году в решающей серии она в пяти матчах проиграла «Вегас Голден Найтс» (1-4), после чего в 2024-м в семи матчах сломила сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).

В решающей серии нынешнего сезона НХЛ «пантеры» сыграют с победителем пары «Эдмонтон» — «Даллас». На данный момент «нефтяники» ведут в своём противостоянии (3-1) и находятся в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.