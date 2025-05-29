Сергей Бобровский догнал Туукку Раска по победам в плей-офф НХЛ

В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский переместился на 18-е место среди вратарей НХЛ по количеству выигранных матчей в Кубке Стэнли за карьеру. Сегодняшняя победа над «Харрикейнз» в пятой игре полуфинала плей-офф НХЛ (5:3) стала для Бобровского 57-й в 111 матчах плей-офф.

Теперь россиянин сравнялся по этому показателю с бывшим голкипером «Бостон Брюинз» Тууккой Раском. Финский вратарь завершил карьеру в НХЛ на отметке в 57 выигранных матчей (из 104) в плей-офф НХЛ. Поэтому уже следующая победа позволит Бобровскому обогнать Раска и выйти на чистое 18-е место в истории североамериканской лиги по победам в матчах плей-офф.

Рекорд НХЛ принадлежит Патрику Руа — 151 выигранный матч Кубка Стэнли из 247.