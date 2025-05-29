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В борьбе за Кубок Стэнли — 2024/2025 осталось пять игроков из России

В борьбе за Кубок Стэнли — 2024/2025 осталось пять игроков из России
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Пять российских хоккеистов продолжают борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне НХЛ. Это голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»), нападающий Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин («Даллас Старз»).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Флорида» пробилась в финал Кубка Стэнли, «Эдмонтон» и «Даллас» играют между собой полуфинальную серию, в которой «Ойлерз» впереди со счётом 3-1.

В ночь с 28 на 29 мая борьбу за чемпионский трофей НХЛ завершили четыре российских игрока, выступающих за «Каролину Харрикейнз» — голкипер Пётр Кочетков, защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников.

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