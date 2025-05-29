Пол Морис повторил достижение Скотти Боумэна, который тот установил в прошлом веке

В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

Это третий подряд выход в финал для «Пантерз» при Поле Морисе. Специалист вышел в три финала Кубка Стэнли в первые три сезона с командой.

Тем самым Морис повторил достижение Скотти Боумэна, который с 1968 по 1970 годы вместе с «Сент-Луис Блюз» вышел в три финала Кубка Стэнли, в которых три раза уступил «Монреаль Канадиенс».

Благодаря сегодняшней победе «Флорида» третий год подряд пробилась в финал Кубка Стэнли. В 2023 году в решающей серии она в пяти матчах проиграла «Вегас Голден Найтс» (1-4), после чего в 2024-м в семи матчах сломила сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).