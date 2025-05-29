В общей сложности Свечников набрал 20 минут штрафа в финале Восточной конференции НХЛ

В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей в этом матче, двумя бросками, четырьмя силовыми приёмами при 20:58 на льду (7:09 – в большинстве).

При этом россиянин также получил две минуты штрафа за удар клюшкой – в первом периоде он нанёс удар по ногам защитнику «Пантерз» Аарону Экбладу, который сначала сам ударил Свечникова, а потом отвернулся от него, и в этот момент получил удар. Экблад также был удалён за грубость на две минуты.

За всю серию с «Флоридой» Свечников в общей сложности набрал 20 минут штрафа, из них 14 – в третьем матче. В этом плей-офф хоккеист провёл 15 матчей и набрал 12 (8+4) очков.