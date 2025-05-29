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В общей сложности Свечников набрал 20 минут штрафа в финале Восточной конференции НХЛ

В общей сложности Свечников набрал 20 минут штрафа в финале Восточной конференции НХЛ
Андрей Свечников
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В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей в этом матче, двумя бросками, четырьмя силовыми приёмами при 20:58 на льду (7:09 – в большинстве).

При этом россиянин также получил две минуты штрафа за удар клюшкой – в первом периоде он нанёс удар по ногам защитнику «Пантерз» Аарону Экбладу, который сначала сам ударил Свечникова, а потом отвернулся от него, и в этот момент получил удар. Экблад также был удалён за грубость на две минуты.

За всю серию с «Флоридой» Свечников в общей сложности набрал 20 минут штрафа, из них 14 – в третьем матче. В этом плей-офф хоккеист провёл 15 матчей и набрал 12 (8+4) очков.

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