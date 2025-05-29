В Москве украли 17 коллекционных часов с символикой «Спартака»

В Москве сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в краже 17 коллекционных наручных часов с символикой хоккейного клуба «Спартак».

Фото: телеграм-канал Ирины Волк

Как сообщает в соцсетях представитель МВД РФ Ирина Волк, пропажу обнаружили во время инвентаризации в организации, материальный ущерб превысил 1 млн рублей.

Как выяснилось, злоумышленники работали на погрузке при переезде офиса компании. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, они похитили часы и раздали их знакомым, которые попытались продать их через онлайн-платформы и ломбарды.

Часть украденных часов уже изъята полицией и будет возвращена клубу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.