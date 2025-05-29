Стали известны два варианта начала финальной серии Кубка Стэнли

В ночь с 28 на 29 мая мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу с результатом 5:3 и выиграли серию со счётом 4-1 (5:2, 5:0, 6:2, 0:3, 5:3). «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, «Каролина» завершила сезон-2024/2025.

Во втором полуфинале «Эдмонтон Ойлерз» ведёт у «Даллас Старз» со счётом 3-1. Пятая игра серии запланирована в ночь на 30 мая. Если «нефтяники» одержат победу в пятом матче и выйдут в финал, то решающая серия Кубка Стэнли начнётся 4 июня. Если «Эдмонтону» не удастся одержать завтра победу, то финальная серия начнётся 7 июня.

В случе выхода «Эдмонтона» в финал это будет лишь третий раз с момента расширения НХЛ до 21 команды (45 последних сезонов), когда состав участников финала Кубка Стэнли повторится. Ранее два одинаковых финала была в 1983 и 1984 годах («Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон Ойлерз») и в 2008 и 2009 годах («Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз»).

В прошлом сезоне в финале Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в семи матчах.