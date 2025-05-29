Главный тренер «Флориды» не стал участвовать в рукопожатии с игроками «Каролины»

После завершения пятого матча финала Восточной конференции между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз» (3:5) главный тренер «пантер» Пол Морис не стал участвовать в традиционном рукопожатии после окончания серии. Морис пожал руки тренерскому штабу соперника, в том числе Роду Бриндамору, и покинул площадку.

В то же время игроки обеих команд пожали друг другу руки.

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Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон». «Пантерз» вышли в финал в третий раз подряд.