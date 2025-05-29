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Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины»

Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины Харрикейнз» после завершения серии. Специалист пожал руки лишь тренерскому штабу соперника и убедил последовать его примеру главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Я понимаю риск, что некоторые будут недовольны этим решением, и благодарю Бриндамора, что он согласился со мной. Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам после завершения серии. Мы имеем большой список людей в костюмах, их было бы на льду очень много. Все они важны для нашей команды, но никто из них не участвовал непосредственно в игре на льду.

Камера сосредоточена на игроках, которые бились друг с другом на площадке. Одни из них завершают сезон, другие принимают поздравления. Последнее, чего заслуживают хоккеисты «Каролины», – это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного. Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки. И мы должны это уважать. Я не знаю, что изменилось, но в мой первый год в лиге мы никогда не жали руки игрокам, и я думаю, что это правильно», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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