Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис объяснил своё решение не пожимать руки хоккеистам «Каролины Харрикейнз» после завершения серии. Специалист пожал руки лишь тренерскому штабу соперника и убедил последовать его примеру главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

«Я понимаю риск, что некоторые будут недовольны этим решением, и благодарю Бриндамора, что он согласился со мной. Не считаю, что тренеры должны жать руки хоккеистам после завершения серии. Мы имеем большой список людей в костюмах, их было бы на льду очень много. Все они важны для нашей команды, но никто из них не участвовал непосредственно в игре на льду.

Камера сосредоточена на игроках, которые бились друг с другом на площадке. Одни из них завершают сезон, другие принимают поздравления. Последнее, чего заслуживают хоккеисты «Каролины», – это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного. Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки. И мы должны это уважать. Я не знаю, что изменилось, но в мой первый год в лиге мы никогда не жали руки игрокам, и я думаю, что это правильно», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.