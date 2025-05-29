Хоккеисты «Флориды» не стали трогать трофей, вручаемый за победу в Восточной конференции

Хоккеисты «Флориды Пантерз» не прикоснулись к трофею Принца Уэльского, вручаемому за победу в Восточной конференции. Отметим, что в прошлом сезоне они также не стали этого делать и в итоге выиграли Кубок Стэнли. В сезоне-2022/2023 хоккеисты «Флориды» прикоснулись к этому трофею и проиграли финальную серию «Вегас Голден Найтс».

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В 1996 году, когда «Пантерз» в первый раз за свою историю выиграли трофей Принца Уэльского, капитан Брайан Скрудланд поднял трофей над головой, а в финале Кубка Стэнли «Пантерз» всухую были разгромлены «Колорадо Эвеланш».

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».