Капитан «Флориды» Барков: мы снова играем в финале и хотим выиграть Кубок Стэнли

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).

«Мы собрались не для того, чтобы просто выиграть Восточную конференцию. Сейчас у нас будет небольшая вечеринка, которая продлится лишь пару минут. Я не хочу сказать ничего плохого, но пока мы не достигли того, чего хотим. Мы снова в финале и хотим выиграть Кубок Стэнли, как и любая другая команда. Мы довольны тем, чего уже достигли, и путь к этому был нелёгким.

«Каролина» играла очень хорошо. То, как нам удалось выиграть эту игру, наверняка запомнится надолго», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.