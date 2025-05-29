Капитан «Флориды» Барков: мы снова играем в финале и хотим выиграть Кубок Стэнли
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39 2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54 2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp) 2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53 2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59 3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30 3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21 3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06
«Мы собрались не для того, чтобы просто выиграть Восточную конференцию. Сейчас у нас будет небольшая вечеринка, которая продлится лишь пару минут. Я не хочу сказать ничего плохого, но пока мы не достигли того, чего хотим. Мы снова в финале и хотим выиграть Кубок Стэнли, как и любая другая команда. Мы довольны тем, чего уже достигли, и путь к этому был нелёгким.
«Каролина» играла очень хорошо. То, как нам удалось выиграть эту игру, наверняка запомнится надолго», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
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