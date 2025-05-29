Форвард «Флориды» — о выходе в финал КС: знаем, что предстоит сделать ещё много работы

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3). В прошлом сезоне «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, а в сезоне-2022/2023 уступила в финальной серии «Вегас Голден Найтс».

«Мы не забегаем вперёд. Мы были по обе стороны баррикад. Мы знаем, что предстоит сделать ещё много работы, но я считаю, что нужно наслаждаться каждым моментом на этом пути, и именно это мы и делаем», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».