Форвард «Флориды» — о выходе в финал КС: знаем, что предстоит сделать ещё много работы

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3). В прошлом сезоне «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, а в сезоне-2022/2023 уступила в финальной серии «Вегас Голден Найтс».
«Мы не забегаем вперёд. Мы были по обе стороны баррикад. Мы знаем, что предстоит сделать ещё много работы, но я считаю, что нужно наслаждаться каждым моментом на этом пути, и именно это мы и делаем», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.
Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».
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