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Мэттью Ткачук сравнил ощущения от выхода в третий финал Кубка Стэнли с предыдущими

Мэттью Ткачук сравнил ощущения от выхода в третий финал Кубка Стэнли с предыдущими
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук сравнил ощущения от выхода в третий финал Кубка Стэнли с предыдущими. В прошлом сезоне «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, а в сезоне-2022/2023 уступила в финальной серии «Вегас Голден Найтс».

«Я даже не думал об этом. Просто отреагировал на этот выход в финал так, как отреагировал. Не знаю. Эти ощущения были не такими, как несколько лет назад. Помню, несколько лет назад выход в финал Кубка Стэнли казался огромным достижением по сравнению с тем, где мы были в какой-то момент. Я знаю, что мы говорили об этом в прошлом году, это часть пути. То же самое и в этом году. Это лишь часть пути, и у нас есть более важная цель», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

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