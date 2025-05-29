Нападающий «Флориды»: до нашей цели осталось выиграть четыре матча

Нападающий «Флориды Пантерз» Эван Родригес оценил третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).

«Я думаю, что мы ещё перед стартом сезона знали, в чём заключается наша цель. Победа в конференции — это достижение, но я думаю, что все мы с самого первого дня знали, в чём заключалась цель, а именно — выиграть Кубок Стэнли. Нам осталось выиграть ещё четыре матча», — цитирует Родригеса пресс-служба клуба.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».