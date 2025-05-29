В агентстве Winners оценили возможный переход Рафикова из «Локомотива» в «Ак Барс»

В агентстве Winners отреагировали на информацию о возможном переходе защитника Рушана Рафикова из «Локомотива» в «Ак Барс».

«Оперативно опровергаем появившуюся информацию о том, что защитник Рушан Рафиков может продолжить карьеру в «Ак Барсе». На данный момент это преждевременно — мы находимся в процессе коммуникации с «Локомотивом». В первую очередь Рушан будет вести переговоры с ярославским клубом по вопросу продления контракта. Игрок уровня Рафикова способен усилить любую команду в лиге, и в случае отсутствия договорённости с «Локомотивом» мы будем рассматривать другие варианты», — сообщил официальный телеграм-канал агентства.

30-летний Рафиков выступает за «Локомотив» с 2015 года. За это время игрок обороны провёл 605 матчей за ярославский клуб и набрал 199 (58+141) очков.