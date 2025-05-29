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Маршан: следующая команда будет самой сильной из всех, с которыми «Флорида» играла

Маршан: следующая команда будет самой сильной из всех, с которыми «Флорида» играла
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оценил выход в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Было видно, что ребята уже проходили через это. Мы рады, что прошли этот раунд, но на этом всё не заканчивается. Очевидно, что следующая команда будет самой сильной из всех, с которыми мы сталкивались. И если вы не справитесь с этой задачей, вы ничего не выиграете», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».

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