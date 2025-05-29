Маршан: следующая команда будет самой сильной из всех, с которыми «Флорида» играла

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оценил выход в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).

«Было видно, что ребята уже проходили через это. Мы рады, что прошли этот раунд, но на этом всё не заканчивается. Очевидно, что следующая команда будет самой сильной из всех, с которыми мы сталкивались. И если вы не справитесь с этой задачей, вы ничего не выиграете», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».