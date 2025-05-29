Пол Морис оценил третий подряд выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3). В прошлом сезоне «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, а в сезоне-2022/2023 уступила в финальной серии «Вегас Голден Найтс».

«Общая картина для нашей команды, возможно, немного изменилась. В первый раз борьба за выход в финал — это просто огромное событие. А потом, когда ты делаешь это несколько раз, ты понимаешь, что прошёл лишь три четверти пути и впереди ещё многое предстоит сделать», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Соперник «Флориды» по финальной серии Кубка Стэнли определится в противостоянии клубов Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в котором после четырёх матчей со счётом 3-1 впереди «Эдмонтон».