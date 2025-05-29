«Имели всё для победы, но снова проиграли». Ахо — об 1-4 в серии «Каролины» с «Флоридой»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал вылет из Кубка Стэнли после поражения в пятом матче серии с «Флоридой Пантерз» (3:5).

«Честно говоря, я думаю, что первая игра серии была не такой уж плохой. Мы проиграли, но я считаю, что мы вышли на лёд так, как хотели, но, как бы то ни было, это хоккей, и именно поэтому серия состоит из семи игр. Даже если одна игра не пошла по твоему плану, можно сыграть лучше в следующей. Я думаю, что пятая игра была худшей в серии. Не хочется жить с сожалениями, но хотелось бы увидеть лучший сценарий и отправиться во Флориду при равном счёте в серии. Очевидно, что мы смогли выиграть там одну игру, но тогда счёт стал бы 2-2 вместо 1-3.

В конце концов, мы не смогли пробиться дальше и победить их. Очевидно, что это отличная хоккейная команда. За последние три сезона только одна команда смогла обыграть их в плей-офф. Мы знали, что победить их будет очень сложно. Я искренне верю, что у нас было всё необходимое для этого, но мы снова потерпели неудачу», — цитирует Ахо пресс-служба клуба.

«Каролина» во второй сезон подряд уступила «Флориде» в плей-офф.