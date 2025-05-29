Род Бриндамор прокомментировал завершение сезона «Каролиной» после поражения от «Флориды»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил поражение в серии с «Флоридой Пантерз». Пятый матч серии «ураганы» проиграли со счётом 3:5 и завершили сезон.

«Мы прошли через очень тяжёлую физически серию с «Кэпиталз», и вдруг всё перешло на другой уровень. Нам понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться, и я думаю, что мы это сделали. Мы были хороши. Просто нельзя давать этим ребятам преимущество 3-0 в серии и надеяться на камбэк. Это слишком большая разница.

Я вижу хоккей плей-офф, как вы выходите на лёд, жёстко прессингуете, ждёте своего шанса, пытаетесь его использовать. Я имею в виду, что это тяжёлый хоккей. Во всяком случае нам нужно понять, как добавить это в нашу игру, но это и есть стандарт матчей плей-офф. Мне кажется, что мы играли подобным образом в течение долгого времени. «Флорида» как бы подхватила этот стиль в последние пару лет и сделала его намного лучше. Так что это то, к чему мы должны стремиться», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.