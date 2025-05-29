Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Род Бриндамор прокомментировал завершение сезона «Каролиной» после поражения от «Флориды»

Род Бриндамор прокомментировал завершение сезона «Каролиной» после поражения от «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил поражение в серии с «Флоридой Пантерз». Пятый матч серии «ураганы» проиграли со счётом 3:5 и завершили сезон.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Мы прошли через очень тяжёлую физически серию с «Кэпиталз», и вдруг всё перешло на другой уровень. Нам понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться, и я думаю, что мы это сделали. Мы были хороши. Просто нельзя давать этим ребятам преимущество 3-0 в серии и надеяться на камбэк. Это слишком большая разница.

Я вижу хоккей плей-офф, как вы выходите на лёд, жёстко прессингуете, ждёте своего шанса, пытаетесь его использовать. Я имею в виду, что это тяжёлый хоккей. Во всяком случае нам нужно понять, как добавить это в нашу игру, но это и есть стандарт матчей плей-офф. Мне кажется, что мы играли подобным образом в течение долгого времени. «Флорида» как бы подхватила этот стиль в последние пару лет и сделала его намного лучше. Так что это то, к чему мы должны стремиться», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Доминирование продолжается! «Флорида» мощно закамбэчила и вышла в третий финал подряд
Видео
Доминирование продолжается! «Флорида» мощно закамбэчила и вышла в третий финал подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android