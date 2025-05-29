Форвард Александр Волков подпишет контракт с «Авангардом», стала известна зарплата игрока

Как стало известно «Чемпионату», нападающий минского «Динамо» Александр Волков перейдёт в «Авангард» и подпишет с омским клубом трёхлетний контракт. Структура контракта форварда выглядит как 110/120/120, что означает зарплату форварда в миллионах рублей в каждый из трёх сезонов по контракту. Эти суммы уже учитывают бонусы, положенные игроку.

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в 7 играх, а его полезность составила «+6».