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Форвард Александр Волков подпишет контракт с «Авангардом», стала известна зарплата игрока

Форвард Александр Волков подпишет контракт с «Авангардом», стала известна зарплата игрока
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий минского «Динамо» Александр Волков перейдёт в «Авангард» и подпишет с омским клубом трёхлетний контракт. Структура контракта форварда выглядит как 110/120/120, что означает зарплату форварда в миллионах рублей в каждый из трёх сезонов по контракту. Эти суммы уже учитывают бонусы, положенные игроку.

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в 7 играх, а его полезность составила «+6».

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