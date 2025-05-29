Сергей Бобровский оценил третий подряд выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3), в котором нейтрализовали все шесть попыток большинства соперника.

«Наша отличная игра в меньшинстве? Мы делали это много раз и были уверены, что сделаем и на этот раз. Опять же, ребята боролись, они играли отлично. Во втором периоде у соперника также было большинство. Ребята играли слаженно и держали соперника на расстоянии. Это была отличная игра с нашей стороны.

Выход в третий финал подряд? Это привилегия – быть в таком положении, и мы высоко ценим это, но самый важный шаг ещё впереди», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Напомним, «Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли.