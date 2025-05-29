Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский оценил третий подряд выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Сергей Бобровский оценил третий подряд выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил третий подряд выход команды в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу в пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (5:3), в котором нейтрализовали все шесть попыток большинства соперника.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Наша отличная игра в меньшинстве? Мы делали это много раз и были уверены, что сделаем и на этот раз. Опять же, ребята боролись, они играли отлично. Во втором периоде у соперника также было большинство. Ребята играли слаженно и держали соперника на расстоянии. Это была отличная игра с нашей стороны.

Выход в третий финал подряд? Это привилегия – быть в таком положении, и мы высоко ценим это, но самый важный шаг ещё впереди», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Напомним, «Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Доминирование продолжается! «Флорида» мощно закамбэчила и вышла в третий финал подряд
Видео
Доминирование продолжается! «Флорида» мощно закамбэчила и вышла в третий финал подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android