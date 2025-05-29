Нападающий Дилан Сикура продлил контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, новое соглашение с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Дилан Сикура перешёл в стан бело-голубых в результате обмена из «Трактора» 27 декабря 2024 года. С тех пор на счету форварда 45 матчей и 26 (12+14) набранных очков при показателе полезности «+12». В прошедшем плей-офф канадец стал вторым бомбардиром команды, набрав 12 (4+8) очков.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего канадского нападающего 73 матча и 41 (17+24) набранное очко при показателе полезности «+47». Прошедший сезон-2024/2025 стал для Сикуры дебютным в КХЛ.