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«Металлург» продлил контракт с защитником Данилом Гололобовым

«Металлург» продлил контракт с защитником Данилом Гололобовым
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Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с защитником Данилом Гололобовым. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, срок соглашения с 22-летним хоккеистом рассчитан на два года – до конца сезона-2026/2027.

Данил Гололобов – воспитанник магнитогорской школы хоккея. В системе «Металлурга» защитник прошёл весь путь от ДЮСШ до команды мастеров. За плечами Данила есть опыт игры в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В сезоне-2023/2024 он в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина.

В минувшем чемпионате ВХЛ на счету защитника 43 игры и 23 (4+19) очка при показателях полезности «+7» в регулярном чемпионате и «+1» в плей-офф. В КХЛ за «Металлург» Данил провёл 14 игр и не набрал результативных баллов. Всего в КХЛ на счету игрока 60 матчей и 5 (2+3) очков.

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