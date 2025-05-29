Бриндамор: перед сезоном я думал, что «Каролина» вообще не попадёт в плей-офф

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что перед сезоном думал, что команда не попадёт в плей-офф.

«Это самое безумное, что мы дошли так далеко, а всё, что мы слышим, – это негатив. Когда я пришёл в команду после летнего перерыва, видя, как игроки покидают эту организацию, я подумал: «Не думаю, что мы выйдем в плей-офф». Я так сильно об этом беспокоился, потому что это был массовый уход хороших игроков на рынок свободных агентов.

Затем нам удалось найти хороших игроков на замену, и я подумал: «Не знаю, насколько они хороши», но они выдержали. Я испытываю только гордость за эту команду. Нам не понравилось, как сложилась эта серия, но сейчас игра «Флориды Пантерз» — это эталон в НХЛ», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.