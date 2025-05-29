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Бриндамор: перед сезоном я думал, что «Каролина» вообще не попадёт в плей-офф

Бриндамор: перед сезоном я думал, что «Каролина» вообще не попадёт в плей-офф
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что перед сезоном думал, что команда не попадёт в плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо – 04:39     2:0 Ахо (Джарвис) – 18:54     2:1 Ткачук (Экблад, Джонс) – 27:23 (pp)     2:2 Родригес (Беннетт, Ткачук) – 27:53     2:3 Лунделль (Маршан) – 31:59     3:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 48:30     3:4 Вераге (Барков, Райнхарт) – 52:21     3:5 Беннетт (Барков, Райнхарт) – 59:06    

«Это самое безумное, что мы дошли так далеко, а всё, что мы слышим, – это негатив. Когда я пришёл в команду после летнего перерыва, видя, как игроки покидают эту организацию, я подумал: «Не думаю, что мы выйдем в плей-офф». Я так сильно об этом беспокоился, потому что это был массовый уход хороших игроков на рынок свободных агентов.

Затем нам удалось найти хороших игроков на замену, и я подумал: «Не знаю, насколько они хороши», но они выдержали. Я испытываю только гордость за эту команду. Нам не понравилось, как сложилась эта серия, но сейчас игра «Флориды Пантерз» — это эталон в НХЛ», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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