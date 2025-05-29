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Праздничная церемония в честь завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина пройдёт в августе

Праздничная церемония в честь завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина пройдёт в августе
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что чествование чемпионов Кубка Гагарина пройдёт в августе. Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

«Чествование чемпионов Кубка Гагарина – нашей команды «Локомотив» – пройдёт в августе. Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача – провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы», – написал Евраев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» стал восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.

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