Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА продлил контракт с защитником Николаем Макаровым

ЦСКА продлил контракт с защитником Николаем Макаровым
Комментарии

ЦСКА продлил контракт с защитником Николаем Макаровым. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

22-летний защитник дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021. Всего за главную команду ЦСКА он сыграл 96 матчей, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+12». В 2023 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба.

В прошедшем сезоне московские армейцы вылетели из Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. На данный момент ЦСКА до сих пор не назначил главного тренера, расторгнув контракт с Ильёй Воробьёвым.

Материалы по теме
Нападающий ЦСКА: есть чувство, что в команде грядут большие перемены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android