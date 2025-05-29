ЦСКА продлил контракт с защитником Николаем Макаровым. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

22-летний защитник дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021. Всего за главную команду ЦСКА он сыграл 96 матчей, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+12». В 2023 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба.

В прошедшем сезоне московские армейцы вылетели из Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф. На данный момент ЦСКА до сих пор не назначил главного тренера, расторгнув контракт с Ильёй Воробьёвым.