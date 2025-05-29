«Салават Юлаев» продлил контракты с двумя нападающими, Артёмом Горшковым и Александром Чёрным. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, оба контракта рассчитаны на два года.

21-летний Горшков в сезоне-2024/2025 дебютировал в КХЛ, набрав 6 (2+4) очков в 46 матчах регулярного чемпионата. В 13 играх плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка.

24-летний Чёрный в сезоне-2024/2025 дебютировал в КХЛ, набрав 2 (0+2) очка в 21 матче регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф нападающий сделал три результативные передачи. Всего в КХЛ форвард провёл 35 матчей и набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+3».