«Это достижение показывает силу русских». Вагнер Лав оценил рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о снайперском рекорде российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Мне рассказали про Овечкина и его рекорд! Я очень счастлив за него. Это достижение в очередной раз показывает силу русских и качества, которые есть у русских в спорте», — цитирует Лава Legalbet.

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы. У россиянина теперь 897. В сезоне-2024/2025 Овечкин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 6 (5+1) очков в 10 встречах Кубка Стэнли.