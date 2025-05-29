Генменеджер «Флориды» рассказал о запредельном уровне дисциплины Сергея Бобровского

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито отметил потрясающую дисциплину российского вратаря Сергея Бобровского, обычно несвойственную для хоккеистов.

«У него уникальная концентрация, внимание к деталям, дисциплина. Обычные люди, если и следят за собой — это просто чистое питание или одинаковые тренировки. Но не как у него, запредельный уровень дисциплины. Но, возможно, для него это и есть норма. Может, даже форма терапии. Но это не норма для обычных игроков. Особенно для вратарей.

Он не просто ходячий сборник правильных фраз. У него отличное чувство юмора, он заботлив и внимателен к партнёрам по команде. Делает много — и для детей, и для команды. Его легко недооценить, потому что он кажется закрытым. Но он просто Боб. Самый стабильный и ответственный игрок, которого я видел», — цитирует Зито The Athletic.