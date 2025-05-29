Бывший вратарь НХЛ с восторгом оценил тяжёлые силовые тренировки Бобровского

Бывший вратарь НХЛ Деван Дубник оценил тяжёлые тренировки российского голкипера Сергея Бобровского, который любит заниматься со штангой перед матчами.

«Не могу сказать, что я когда-либо занимался становой тягой перед играми. Но меня не удивляет, что Бобровский это делает. Он всегда был безумным спортсменом и безумно предан этой части, тренировке силы вне льда. И это видно по его игре. Он такой сильный, мощный и атлетичный, он просто какое-то чудо природы. Но это не просто так было дано ему.

Не знаю, смог бы мой мозг это выдержать, не говоря уже о теле. Боб, очевидно, в отличной форме, и, зная его, я предполагаю, что олимпийские подъёмы штанги — это как активация мышц. Это почти как выключатель света. Вы должны их включить, и есть много разных способов сделать это с помощью триггерных точек или поднятия тяжестей, и у каждого человека это происходит по-разному. Так что, наверное, это просто помогает ему чувствовать себя хорошо, ускоряет кровоток в мышцах, включает их и готовит к работе. Меня это не удивляет, потому что, просто глядя на него, можно понять, что его брюшные мышцы и ягодицы твёрдые как камень. Когда вы смотрите, как он играет, вы понимаете, что он может так легко перемещаться по льду, потому что у него очень сильное тело», — цитирует Дубника The Athletic.