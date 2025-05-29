Меркулов: Костин всё-таки покинет «Сибирь» и продолжит выступления в другом клубе КХЛ

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что вратарь Денис Костин покинет новосибирский клуб в межсезонье.

– Есть ли ясность по Денису Костину?

– По моей информации, он всё-таки покинет нашу команду и продолжит выступления в другом клубе КХЛ. Мы желаем ему только удачи, — заявил Меркулов.

Напомним, контракт 29-летнего голкипера завершается 31 мая 2025 года. После окончания соглашения Костин будет являться неограниченно свободным агентом. В сезоне-2024/2025 Денис провёл 54 встречи, в которых одержал 24 победы.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.