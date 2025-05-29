Владислав Третьяк: «Флорида» может справиться с любой звездой

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выход «Флориды Пантерз» в финал Кубка Стэнли, отметив игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Поздравил Бобровского, пожелал ему удачи в финале. Дай бог ему сохранить там такой настрой. Я думаю, что его команда может справиться с любой звездой», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, «Флорида» пробилась в финал Кубка Стэнли обыграв в серии «Каролину Харрикейнз» со счётом 4-1. В другом полуфинале встречаются «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Канадский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.