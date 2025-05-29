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Нападающий «Локомотива» Полунин ответил на вопрос, в чём силён Никитин как главный тренер

Нападающий «Локомотива» Полунин ответил на вопрос, в чём силён Никитин как главный тренер
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Нападающий «Локомотива» Александр Полунин ответил на вопрос, в чём сила Игоря Никитина как главного тренера.

— В чём силён Игорь Никитин как главный тренер?
— Просто он знает всех нас изнутри. Верит в нас и в то, что за счёт тяжёлого труда победа рано или поздно придёт. Поэтому и игроки, и тренеры были уверены, что успех будет за нами, — приводят слова Полунина «Известия».

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» одолел «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» оказался восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.

Ранее стало известно, что чествование чемпионов Кубка Гагарина пройдёт в августе 2025 года.

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