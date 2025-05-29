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Сурин: Радулов не знал слова «скуф» и «токсик», благодаря мне выучил молодёжные фразы

Сурин: Радулов не знал слова «скуф» и «токсик», благодаря мне выучил молодёжные фразы
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, чему научил форварда ярославского клуба Александра Радулова.

«Благодаря мне он выучил молодёжные фразы. Например? «Ехало», мы постоянно его используем. «Кринж», «найкпро». «Кринж» он знал, «токсик» — не знал, «скуф» — тоже узнал. Много слов. Он сам говорит: «Смешно, но прикольно», — приводит слова Сурина «ВсеПроСпорт».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.

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