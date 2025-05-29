Сурин: Радулов не знал слова «скуф» и «токсик», благодаря мне выучил молодёжные фразы

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, чему научил форварда ярославского клуба Александра Радулова.

«Благодаря мне он выучил молодёжные фразы. Например? «Ехало», мы постоянно его используем. «Кринж», «найкпро». «Кринж» он знал, «токсик» — не знал, «скуф» — тоже узнал. Много слов. Он сам говорит: «Смешно, но прикольно», — приводит слова Сурина «ВсеПроСпорт».

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.