Защитник «Филадельфии» Замула оценил первый сезон Матвея Мичкова в НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался об итогах сезона для «лётчиков» и дебютном чемпионате своего одноклубника Матвея Мичкова.
– По командному результату провал. – Индивидуально – тоже провал. Готовимся к следующему сезону.
– Сильно были разочарованы последним местом в Восточной конференции?
– Да, но шли довольно неплохо. Сначала провалились, потом в середине где-то провалились, в конце провалились. Были травмы у игроков. Тяжёлый сезон выдался для нашей команды.
– Что скажете о дебютном сезоне Матвея Мичкова в НХЛ?
– Молодец! Показал себя с лучшей стороны. Помог команде как смог. Надеемся, что будет помогать и в следующем сезоне.
– Какая главная цель на следующий сезон?
– Плей-офф и Кубок Стэнли, — цитирует Замулу «Спорт день за днём».