Защитник «Филадельфии» Замула оценил первый сезон Матвея Мичкова в НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался об итогах сезона для «лётчиков» и дебютном чемпионате своего одноклубника Матвея Мичкова.

– По командному результату провал. – Индивидуально – тоже провал. Готовимся к следующему сезону.

– Сильно были разочарованы последним местом в Восточной конференции?

– Да, но шли довольно неплохо. Сначала провалились, потом в середине где-то провалились, в конце провалились. Были травмы у игроков. Тяжёлый сезон выдался для нашей команды.

– Что скажете о дебютном сезоне Матвея Мичкова в НХЛ?

– Молодец! Показал себя с лучшей стороны. Помог команде как смог. Надеемся, что будет помогать и в следующем сезоне.

– Какая главная цель на следующий сезон?

– Плей-офф и Кубок Стэнли, — цитирует Замулу «Спорт день за днём».