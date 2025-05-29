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Защитник «Филадельфии» Замула оценил первый сезон Матвея Мичкова в НХЛ

Защитник «Филадельфии» Замула оценил первый сезон Матвея Мичкова в НХЛ
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула высказался об итогах сезона для «лётчиков» и дебютном чемпионате своего одноклубника Матвея Мичкова.

– По командному результату провал. – Индивидуально – тоже провал. Готовимся к следующему сезону.

– Сильно были разочарованы последним местом в Восточной конференции?
– Да, но шли довольно неплохо. Сначала провалились, потом в середине где-то провалились, в конце провалились. Были травмы у игроков. Тяжёлый сезон выдался для нашей команды.

– Что скажете о дебютном сезоне Матвея Мичкова в НХЛ?
– Молодец! Показал себя с лучшей стороны. Помог команде как смог. Надеемся, что будет помогать и в следующем сезоне.

– Какая главная цель на следующий сезон?
– Плей-офф и Кубок Стэнли, — цитирует Замулу «Спорт день за днём».

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