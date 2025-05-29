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«Давайте сделаем шаг назад и передохнём». Треливинг — о будущем Марнера в «Торонто»

«Давайте сделаем шаг назад и передохнём». Треливинг — о будущем Марнера в «Торонто»
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Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Митчелла Марнера в канадском клубе.

«Прямо сейчас мы находимся в процессе. У нас с Митчем была дискуссия, после чего я решил, что нужно сделать шаг назад и передохнуть. Мы ещё раз встретимся с представителями Марнера, и, конечно, у Митчелла есть право голоса в этом вопросе», — приводит слова Треливинга журналист Дэвид Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

28-летний форвард с зарплатой в $ 10,9 млн может стать неограниченно свободным агентом этим летом. «Кленовые листья» завершили текущий сезон поражением от «Флориды Пантерз» в седьмом матче серии Кубка Стэнли со счётом 1:6.

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