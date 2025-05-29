Черепанов — об играх с «Авангардом»: у «Локомотива» в последнее время уж очень много Омска

Защитник ярославского «Локомотива» Никита Черепанов высказался о серии Кубка Гагарина — 2025 с омским «Авангардом» (4-3).

— Серия с «Авангардом» действительно стала скрытым финалом?

— У нас в последнее время уж очень много Омска (смеётся). Год назад ушли в семь матчей, и вот теперь опять — полный формат. У «Авангарда» отличная команда, с хорошим кубковым опытом, это чувствовалось. Серия была на тоненького, мы её дожали только в овертайме седьмой игры, — приводит слова Черепанова Russia-Hockey.

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» одолел «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» оказался восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.