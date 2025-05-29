Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черепанов — об играх с «Авангардом»: у «Локомотива» в последнее время уж очень много Омска

Черепанов — об играх с «Авангардом»: у «Локомотива» в последнее время уж очень много Омска
Комментарии

Защитник ярославского «Локомотива» Никита Черепанов высказался о серии Кубка Гагарина — 2025 с омским «Авангардом» (4-3).

— Серия с «Авангардом» действительно стала скрытым финалом?
— У нас в последнее время уж очень много Омска (смеётся). Год назад ушли в семь матчей, и вот теперь опять — полный формат. У «Авангарда» отличная команда, с хорошим кубковым опытом, это чувствовалось. Серия была на тоненького, мы её дожали только в овертайме седьмой игры, — приводит слова Черепанова Russia-Hockey.

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 «Локомотив» одолел «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» оказался восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Сурин: Радулов не знал слова «скуф» и «токсик», благодаря мне выучил молодёжные фразы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android