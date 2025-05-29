Российский тренер «Нью-Джерси» высказался о столкновении Свечникова с Бобровским в КС

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался об эпизоде первого матча серии Кубка Стэнли, где нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ударил коленом вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в голову на пятаке «пантер».

«Желание у всех зашкаливает через край. Когда что-то не получается, пытаются вывести вратаря из равновесия. Я надеюсь, что он [Свечников] не пытался нанести ему травму специально — это было бы некрасиво», — приводит слова Брылина ТАСС.

Напомним, «Флорида» пробилась в финал Кубка Стэнли, обыграв в серии «Каролину Харрикейнз» со счётом 4-1. В другом полуфинале встречаются «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Канадский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.