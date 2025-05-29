Три хоккеиста «Витязя» в результате обмена перешли в клуб ВХЛ «Юнисон-Москва»

Вратарь Даниил Чечелев и нападающие Иван Детков и Егор Зубов продолжат карьеры в клубе ВХЛ «Юнисон-Москва». Игроки переходят в «Юнисон-Москва» в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

24-летний вратарь Даниил Чечелев в прошлом сезоне уже выступал за «Юнисон-Москва», где сыграл 11 встреч и одержал две победы. 20-летний Иван Детков сезон-2024/2025 провёл в «Юнисон-Москва», «Русских Витязях» в МХЛ и «Витязе», суммарно сыграв 54 матча. 23-летний Егор Зубов в минувшем сезоне провёл 27 встреч за «Юнисон-Москва» и восемь — за «Витязь».

Подмосковный «Витязь» завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025, не сумев пробиться в плей-офф второй год подряд. Команда под руководством Павла Десяткова сыграла 68 матчей, набрав 59 очков (24 побед, 44 поражения). В Западной конференции «Витязь» занял 10-е место.