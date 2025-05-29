Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Континентальная хоккейная лига рассказала о структуре сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига рассказала о структуре сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

29 мая 2025 года в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства Континентальной хоккейной лиги, генеральных менеджеров и представителей клубов. На встрече подвели итоги сезона-2024/2025 и обсудили ключевые стратегические векторы развития лиги.

18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нём сыграют по 68 встреч. Плей-офф стартует 23 марта, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня; решающая серия сезона возьмёт старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года.

Материалы по теме
ЦСКА уволил Воробьёва и теперь думает о Никитине? 6 клубов КХЛ без главного тренера
ЦСКА уволил Воробьёва и теперь думает о Никитине? 6 клубов КХЛ без главного тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android