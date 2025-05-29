Континентальная хоккейная лига рассказала о структуре сезона-2025/2026

29 мая 2025 года в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства Континентальной хоккейной лиги, генеральных менеджеров и представителей клубов. На встрече подвели итоги сезона-2024/2025 и обсудили ключевые стратегические векторы развития лиги.

18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нём сыграют по 68 встреч. Плей-офф стартует 23 марта, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня; решающая серия сезона возьмёт старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года.