«Вашингтон» сообщил фанатам, что Овечкин проведёт последний сезон в НХЛ — источник

«Вашингтон Кэпиталз» сообщил владельцам абонементов, что российский капитан Александр Овечкин проведёт последний сезон в НХЛ. Об этом сообщает The Hockey Writers.

В электронном письме владельцам сезонных абонементов сказано: «Октябрь – начало чемпионата для «Кэпиталз» и последнего сезона в НХЛ для Александра Овечкина».

Овечкин в конце прошлой регулярки забил свой 895-й гол в карьере, превзойдя Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ. За карьеру в лиге на счету Овечкина 897 голов, 1623 очка, 6864 броска, 3744 силовых приёма и один Кубок Стэнли. Кроме того, Овечкин становился обладателем трофея «Конн Смайт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», трижды «Харт Трофи», девять раз обладателем «Морис Ришар Трофи», а также обладателем приза Марка Мессье.