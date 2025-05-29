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КХЛ сообщила о смещении дедлайна в лиге и смягчении правила «трёх переходов»

КХЛ сообщила о смещении дедлайна в лиге и смягчении правила «трёх переходов»
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После ежегодного совещания с участием руководства Континентальной хоккейной лиги, генеральных менеджеров и представителей клубов было сообщено об изменениях в регламенте, которые вступают в силу со следующего сезона:

– смягчение правила «трёх переходов»: если игрок получает статус неограниченно свободного агента (НСА) по истечении контракта 31 мая, то он может переходить в любую команду без ограничений;

– снижение требований к вратарям для получения статуса НСА: 200 матчей при достижении возраста 28 лет;

– перенос дедлайна с 27 декабря на 25 января.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига рассказала о структуре сезона-2025/2026.

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