Журналистка опровергла информацию, что следующий сезон станет для Овечкина последним в НХЛ

Журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х опровергла информацию, что следующий сезон станет для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последним в НХЛ.

«Только что из «Кэпиталз» подтвердили, что электронное письмо о том, что будущий сезон Алекса Овечкина является последним в НХЛ, не соответствует действительности», — написала Сильбер.

Отметим, что официальных заявлений от клуба не было.

Напомним, ранее издание The Hockey Writers сообщило, что «Вашингтон Кэпиталз» разослал владельцам абонементов письмо, в котором было сказано, что российский капитан Александр Овечкин проведёт последний сезон в Национальной хоккейной лиге.