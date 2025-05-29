«Вашингтон» выступил с заявлением относительно будущего Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением относительно будущего российского нападающего Александра Овечкина.

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/2026 пока не принято. Сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий сезон станет последним годом карьеры Александра Овечкина в НХЛ», — сказано в заявлении команды.

Напомним, ранее издание The Hockey Writers сообщило, что «Вашингтон Кэпиталз» разослал владельцам абонементов письмо, в котором было сказано, что российский капитан Александр Овечкин проведёт последний сезон в Национальной хоккейной лиге.