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Морозов: мы не теряем болельщиков, а только приобретаем новых

Морозов: мы не теряем болельщиков, а только приобретаем новых
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о привлечении новой аудитории к просмотрам игр КХЛ.

«Обсудили с руководителями клубов что мы сделали, что планируем сделать. Выработали стратегию, обсудили какие проекты реализуем. Есть задача привлечь новую аудиторию, привлечь новую. Вы видите результаты, рекорды посещаемости. Появились новые комфортабельные дворцы спорта с большей вместимостью, но мы не теряем болельщиков, а только приобретаем новых любителей хоккея», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига рассказала о структуре сезона-2025/2026.

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