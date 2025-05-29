Участие легионеров КХЛ в Кубке Первого канала пропишут в контрактах игроков

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что участие легионеров лиги в Кубке Первого канала пропишут в контрактах игроков.

«В регулярном чемпионате также будет пауза на Кубок Первого канала. Команда легионеров КХЛ второй раз примет участие в этом соревновании. Будем готовиться заранее, уже получили официальное письмо от федерации хоккея, нашу команду там ждут.

В прошлом году всё организовывалось в последний момент, было мало времени, и многие игроки не успели принять участие в турнире из-за того, что у них были другие семейные планы. Мы не смогли их пригласить, они не смогли принять участие. Сейчас мы оповестили клубы, чтобы этот момент заранее учитывался при подписании контрактов с иностранными игроками», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.