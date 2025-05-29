Морозов: СКА, «Торпедо» и «Трактор» показали 100-процентную посещаемость

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о клубах, у которых была 100-процентная посещаемость в сезоне-2024/2025.

«Общая посещаемость наших матчей составила суммарно 6,5 млн зрителей. Средняя заполняемость стала почти 82%. Три клуба – СКА, «Торпедо» и «Трактор» – показали заполняемость арены по 100% на всех матчах», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

18-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нём сыграют по 68 встреч. Плей-офф стартует 23 марта, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня; решающая серия сезона возьмёт старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года.