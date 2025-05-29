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КХЛ анонсировала изменения правил на следующий сезон

КХЛ анонсировала изменения правил на следующий сезон
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об изменениях в правилах, вступающих в силу со следующего сезона.

«Судейский департамент доложил о тех нарушениях, которые приводят к серьёзным последствиям для здоровья наших игроков. Количество таких нарушений снижается, единственное нарушение правил, которое сейчас в этом году увеличилось по статистике – это удар клюшкой соперника, поэтому в этом моменте мы тоже сделали акцент что правила будут меняться. И те изменения, которые планируются, на следующей неделе уже будут направлены в клубы.

Клубы смогут заранее познакомиться с ними, познакомить своих игроков, тренерский штаб для того, чтобы уже с предсезонных сборов, турниров, игроки смогли подготовиться к этим изменениям», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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